جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران هاجمت مروحيات أباتشي تابعة للجيش السعودي، اليوم الأحد، منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة ومنطقة الشرفة الحدودية.

وقالت مصادر لـ”الخليج 365” أن طائرات الأباتشي قصف فجر اليوم بـ4 صواريخ منطقتي الفرع والشرفة.

ويتزامن هذا الهجوم مع تحليق مكثف لطيران الاباتشي والطيران الحربي التابع للعدو على مناطق الصوح ورشاحة والطلعة قبالة نجران

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الأباتشي يشن غارات على صعدة والشرفة وتحليق مكثف لطيران العدو قبالة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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