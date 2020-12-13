مصرع مواطنين في عدن ولحج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات لقي مواطن مصرعه مساء السبت في سوق خور مكسر بمحافظة عدن على يد أحد المجندين التابعين لفصائل المرتزقة .

كما اندلعت اشتباكات بين قوات الحزام واهالي الحوطة بمحافظة لحج

وقال شهود عيان أن أحد المجندين التابعين للمرتزقة قام مساء السبت باطلاق النار على مواطن اثناء مشاهدته لمباراة كرة قدم وسط مدينة الحوطة، مشيرة الى وقع مشادات بين الطرفين قبل ان يقوم المجند بقتل المواطن.

و تطور الامر لاحقا الى اشتباكات بين مسلحين من اهالي الحوطة مع قوات من الحزام الامني.

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