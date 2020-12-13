شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري ترقص وتغني بثياب فاضحة: “تحت الشباك” والان مع التفاصيل كتب امير فتحي - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها من احدث بث مباشر لها عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب فاضحة بينما كانت تقف امام سريرها وترقص وتغني اغنية “تحت الشباك” للفنان الراحل عزيز عثمان. وعلقت سما المصري على الفيديو كاتبة: “والله ليا دماغ ودماغ متكلفه كمان”. يذكر ان سما المصري غائبة عن الساحة الفنية بشكل كامل ويقتصر نشاطها على فيديوهات وصور السوشيال الميديا والتي ترتكز في معظمها على الاغراء.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري ترقص وتغني بثياب فاضحة: “تحت الشباك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.