ثورة الجياع تنطلق في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز شهدت مدينة تعز ، السبت، تظاهرة شعبية حاشدة تحت شعار ” ثورة الخبزـ ثورة الجياع” و” طفح الكيل “, حيث ندد المتظاهرون بارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وانهيار العملة الوطنية ” الريال ” مقابل الدولار. وأكد المحتجين رفضهم لسياسة التجويع التي تمارسها حكومة المرتزقة, مطالبين بهبة شعبية ضد حكومة المرتزقة وتحالف العدوان وطردهم واصفين اياهم بـ” العصابة “. وطالبوا بإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار وإصلاح الوضع الاقتصادي, مرددين ” هبة هبة شعبية لاجل العملة اليمنية .. ياسياسة التجويع .. لا لن نخضع للتركيع” كما رددوا هتافات ضد تحالف العدوان ” ياتحالف يا غدار العملة تنهار تنهار” و” ياشرعية صح النوم .. لا تحالف بعد اليوم “, ” و” لا تحالف لا دنبوع ثورتنا ثورة الجوع”.

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