- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدين جريمة قصف مليشيا الحوثي لملعب نادي الاهلي بمدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدان وزير الاعلام معمر الارياني، واستنكر بشدة الجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بقصف ملعب اكاديمية النادي الاهلي بمدينة تعز، والذي اسفر عن استشهاد الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة ونجله عمران وجرح الأطفال كرم شوقي ورمزي شوقي أثناء تأديتهم التمارين الرياضية.
وأكد وزير الإعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذه الجريمة الارهابية النكراء امتداد لنهج مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في قصف الاعيان المدنية وقتل المدنيين بدم بارد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وجريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان بادانة هذه الجريمة التي راح ضحيتها مدنيين ابرياء غالبيتهم من الاطفال، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة ارهابية" وفرض العقوبات على قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الارياني يدين جريمة قصف مليشيا الحوثي لملعب نادي الاهلي بمدينة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.