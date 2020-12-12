شكرا لبحثكم عن خبر مباراة رياضية في عاصمة لحج تنتهي باطلاق نار وسقوط جرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرح شخصان مساء يوم السبت اثر اطلاق نار بفعالية رياضية بحوطة لحج. واطلق مسلحون من الامن النار على مشجعين في ختام لقاء كروي بملعب رياضي بحوطة لحج. واسفر اطلاق النار عن سقوط جريحين. وبدأت المشكلة عقب صدامات بين مشجعين بسبب نتيجة المباراة. وتدخلت قوات امنية واطلق جنود النار بكثافة وهو ما تسبب بسقوط جرحى.

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