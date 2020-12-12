اختتام برنامج تأهيلي لقيادات 35 منظمة غير حكومية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتم بمحافظة مأرب، اليوم، برنامج تأهيلي لقيادات 35 منظمة غير حكومية عاملة في المحافظة والذي اقامته شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية على مدى شهر في اطار اسهامها لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية ورفع ادائها.



وتلقى المشاركون في البرنامج البالغ عددهم 70 متدربا معلومات ومهارات نظرية وتطبيقية في مجالات العمل الاداري والانساني ، وإعداد وصياغة المشاريع، بناء الخطة الاستراتيجية، مبادئ الاعلام والتوثيق الانساني، والمحاسبة لغير المحاسبين وآليات التعامل مع المنظمات .

وفي الختام أكد مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي، علی أهمية تأهيل قيادة المنظمات لتؤدي دورها الانساني بكفاءة واقتدار وفق المعايير الانسانية الدولية.. مشددا على ضرورة التزام المنظمات بآليات العمل ودليل المشاريع المبنية علی الارقام والاحصائيات الدقيقة.