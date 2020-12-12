السلطات السعودية والاماراتية والارتيرية تفرج عن 53 صياداً يمنياً

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

وصل إلى ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة خلال الأيام الماضية 53 صياداً كانوا محتجزين في السجون السعودية والإماراتية والإريترية منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي، أن اعتقال الصيادين تم من داخل المياه الإقليمية اليمنية على بعد 30 ميلاً من جزيرة كبريت قبل ثلاثة أشهر واحتجازهم في سجون اريتريا والإمارات والسعودية .

وأشار إلى أن الصيادين المفرج عنهم من أبناء محافظتي حجة والحديدة.

وأدان المهندس الدانعي جرائم العدوان السعودي الإماراتي بحق الصيادين في السواحل اليمنية وما يمارسه ضدهم من اعتداءات ومنع من الاصطياد، مؤكداً أن إصرار العدوان على منع الصيادين من ممارسة مهنتهم وكسب قوت يومهم يأتي ضمن مخططاته لتركيع الشعب اليمني.

ودعا المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لإيقاف جرائم العدوان وانتهاكاته بحق الشعب اليمني وممارساته التعسفية ضد الصيادين في كافة السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد.

بدورهم عبر الصيادون المفرج عنهم عن تقديرهم لقيادتي السلطة المحلية والهيئة على اهتمامها وتقديم الدعم والمساعدات لهم.

حضر الاستقبال مستشار المحافظة لشؤون الصيادين محمد عيطان ومدير عام الموانئ ومراكز الإنزال بالهيئة عبدالملك صبره ونائب مدير ميناء الاصطياد خالد جيلان ونائب مدير الميناء لشؤون الخدمات محمد العاشق.