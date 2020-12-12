شكرا لبحثكم عن خبر جمعية الحياة للتدخل المبكر تقييم معرض إنجاز وإبداع( الثاني) بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقامة جمعية الحياة للتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة ، اليوم في عدن ، معرض إنجاز وإبداع ( الثاني ) ، برعاية محافظ محافظة عدن أحمد حامد الملس ، وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل تحت شعار " قادرون على التميز " .

وتضمن المعرض الذي يعتبر الاول على مستوى الجمهورية اليمنية يقام للعام الثاني على التوالي ، عدد من المعروضات والمنتجات التي نفذها منتسبي الجمعية من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .

وفي الأفتتاح الذي حضره وكيل محافظة عن عدن

عبد الفتاح القطيبي اشاد مدير أدارة الجمعيات والاتحادات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عصام وادي ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية في تعزيز قدرات الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمهم معروضات تمتلك حرفية عالية تعكس قدراتهم وامكانياتهم الابداعية في مختلف المجالات .. مبينا بأن مكتب الشؤون الاجتماعية يدعم اقامة مثل هذه الانشطة التي ترفع من قدرات الاطفال الابداعية في المجتمع ، والسعي الى تطوير الجهود المشتركة لتنفيذ برامج وانشطة تطويرية خلال العام 2021 .

كما أوضحت رئيس الجمعية ابتهال المحروقي ، ان الجمعية تسعى إلى تفعيل دور الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عدد من البرامج التعليمية والاجتماعيه والنفسية والثقافيه والرياضية ضمن خارطة المساق التعليمي الخاص بالجمعية ، وتقديم رؤية واضحة في مساندة الأطفال والطلاب المنتسيين للجمعية لضمان حصولهم على الخدمات التي ترتقي بهم وبمستوى قدراتهم .. مؤكده أهمية تعاون الجميع من أفراد ومنظمات وجهات حكومية وقيادات في السلطه المحلية إلى تبني قدرات الأطفال وابداعاتهم من خلال توفير الامكانيات اللازمة التي يحتاجوها لتعزيز ذلك .

وقال الأمين العام للجمعية خالد يسلم بن شهاب ، ان الهدف من أقامة هذه الفعالية عرض المصنوعات الابداعية للاطفال المنتسبي للجمعية التي تم انجازها خلال فترات طويلة ، ليثبتوا للجميع انهم قادرون على التمييز والابداع من خلال أعمالهم الفنية والمهنية المختلفة .

تخلل الحفل عرض ماده فلمية تلخص نشاط الجمعية ونماذج من أنشطة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وكرمت رئيسة الجمعية عدد من المساهمين. الداعمين لجمعية الحياة التدخل المبكر .

حضر حفل الأفتتاح مدير عام خورمكسر عواس الزهري. عبد الرحيم الجاوي مدير عام مديرية المعلا وعضو هيئة المجلس الانتقالي الدكتورة سهير علي أحمد ، وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات والشخصيات الاجتماعية.