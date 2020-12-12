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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم معرض "إنجاز وإبداع" الثاني بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظمت جمعية التدخل المبكر لذوي الإحتياجات الخاصة، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، معرض "إنجاز وإبداع" الثاني، والذي تضمن عدد من المعروضات والمنتجات التي نفذها منتسبي الجمعية من الإطفال ذوي الإحتياجات الخاصة .
وفي إفتتاح المعرض، اشاد مدير ادارة الجمعيات والاتحادات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عصام وادي ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية في تعزيز قدرات الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمهم معروضات ذات حرفية عالية تعكس قدراتهم وامكانياتهم الابداعية في مختلف المجالات ..مبينا بأن مكتب الشؤون الاجتماعية يدعم اقامة مثل هذه الانشطة التي ترفع من قدرات الاطفال الابداعية في المجتمع .
بدورها أوضحت رئيس الجمعية ابتهال المحروقي ، ان الجمعية تسعى إلى تفعيل دور الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عدد من البرامج التعليمية والاجتماعية والنفسية والثقافية والرياضية ضمن خارطة المساق التعليمي الخاص بالجمعية.
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