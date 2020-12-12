عملية إغتيال تطال خطيب جامع في محافظة الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع

اغتال مسلحون، امس الجمعة امام وخطيب احد المساجد في محافظة الضالع في سابع عملية اغتيال تحدث في المحافظة خلال أشهر.

وقالت مصادر محلية أن هزاع الجمالي تعرض للاغتيال من قبل مسلحين عقب خروجه من المسجد الذي القى فيه خطبة الجمعة أمس.

وشهدت محافظة الضالع مؤخرا عمليات اغتيالات كان اخرها اغتيال عميد كلية التربية الدكتور خالد الحميدي.

ولاقت الاغتيال تنديدا جماهيريا وخروج مظاهرات واعلان العصيان المدني الشامل استنكارا لهذه الجرائم التي تحدث أمام مرأى ومسمع تحالف العدوان وطالت عددا من الشخصيات في المحافظة.

وكان تقرير إحصائي أعده “المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية” أكد تصاعد مظاهر الانفلات الأمني في المحافظات الجنوبية المحتلة خلال شهري” أكتوبر ــ نوفمبر ” من العام الجاري 2020م إلى مستويات تعكس حالة الفوضى التي أوجدتها تحالف العدوان والقوى الموالية لها في تلك المحافظات.

وبلغت جرائم الاغتيالات التي رصدت خلال شهري ” أكتوبر ــ نوفمبر الماضي “، 32 جريمة اغتيال وبنسبة 15,1 % من إجمالي الجرائم المرصودة كما حققت المرتبة الأولى من تلك الجرائم ،وتلتها في الترتيب جرائم الاعتداءات على المواطنين العزل من قبل المليشيات الموالية للعدوان بـ 27جريمة وبنسبة 12,7% ، واحتلت جرائم الابتزاز بقوة السلاح المرتبة الثالثة بـ 23جريمة وبنسبة 10,8%.