السباح أحمد خيور يحرز بطولة السباحة في المياه المفتوحة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحرز السباح أحمد عوض خيور بطولة السباحة في المياه المفتوحة التي نظمها اتحاد السباحة بعدن بالتنسيق مع الاتحاد العام للسباحة وا لالعاب المائية بمشاركة أكثر من 17 سباحا من مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن تنافسوا في مسافة 3 كيلو متر .



و قطع خيور المسافة في زمن وقدره( 9,49,18 ) وجاء السباح عبدالرحمن فضل ثانيا لقطعه المسافة في زمن وقدره ( 9,58,12) ، وحل ثالثا السباح ابراهيم محمد سعيد لقطعه المسافة في زمن وقدره ( 12د ) فيما حل حسين فضل الرباش رابعا لقطعه المسافة في زمن وقدره ( 12,15 ) ، وجاء في المركز الخامس حسين محمد أحمد لقطعه المسافة في زمن وقدره ( 12,51,29) .

و في ختام البطولة قام وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي و مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر ورئيس الاتحاد العام للسباحة والألعاب المائية خالد الخليفي وعدد من الشخصيات الرياضية والشبابية، بتكريم السباح أحمد عوض خيور بكأس البطولة وميدالية و حافز مالي و تكريم السباحين الحائزين على المراكز الأربعة الأخرى بالميداليات و الحوافز المالية و تكريم أكبر سباح سنا الكابتن خلف اللبني و المساهمين في انجاح البطولة.