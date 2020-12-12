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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العقيلي: تلويث الأرض بالألغام التي زرعتها المليشيات كارثة انسانية قد تستمر لسنوات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي" أن تلويث الأرض بالألغام كارثة انسانية قد تستمر لسنوات، نتيجة الكم الهائل الذي زرعته مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً واستمرارها في زراعتها وبأشكال مختلفة وبطرق عشوائية".
واضاف العقيلي خلال زيارة التفقدية للفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني والمشروع السعودي "مسام" العاملة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف "إن هناك كارثة حقيقية تمثلت في تلويث مساحات شاسعة من الأرض بالألغام و بكميات كبيرة، أدت الى مقتل وجرح المدنيين الأبرياء من عابري السبيل مع الطرق الترابية والسكان المحليين ورعاة الابل والأغنام".
وأوضح العقيلي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، أن الفرق الهندسية تمكنت من نزع العديد من الألغام والعبوات الناسفة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء والتي تنفجر بمجرد مرور أي جسم من أمام عدستها حتى وإن كان طفل..مؤكداً استمرار فرق البرنامج الوطني و"مسام" في عمليات النزع والتطهير من أجل سلامة وإنقاذ حياة السكان المحليين المدنيين وعابري السبيل وسلامة الثروة الحيوانية والتي تعتبر من أهم مصادر دخل الأسر في تلك المناطق.
ودعا مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، السكان وعابري السبيل إلى الابتعاد عن تلك المناطق الملوثة وتجنب الطرق المهجورة والفرعية..منوهاً باهمية السير في الطريق المعتاد الواضح عليه أثار مرور السيارات والشاحنات وعدم الخروج منه والابتعاد عن مناطق الخطر.
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