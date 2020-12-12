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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد أويس منصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى محمد منصر وكافة قبائل الزرانيق في وفاة العميد أويس محمد منصر رئيس شعبة الرقابة والتفتيش بالمنطقة العسكرية الخامسة، إثر حادث مروري مؤسف.
وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره البطولية والنضالية في معركة الكرامة والحرية التي يخضوها اليمنيون ضد مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، منوهاً بكفاءته وانضباطه وشجاعته في مختلف المواقع القيادية والعسكرية التي شغلها.
وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وزملائه ومحبيه ومنتسبي المنطقة الخامسة وكافة قبائل الزرانيق، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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