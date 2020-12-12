التحالف الوطني يعلن تأييده ومساندته للاتفاق على البدء بتنفيذ الشق العسكري والامني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية عن تأييده ومساندته للاتفاق على البدء بتنفيذ الشق العسكري والامني ومن ثم اعلان الحكومة، وكذا استمرار التحالف العربي في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.



واكد التحالف في بيانوفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أهمية ما أعلن عنه من عودة الحكومة ومؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن فانه يعتبر ان هذا التقدم في هذه الخطوات البناءة سينعكس ايجابيا في تحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد كافة القوى الوطنية تحت قيادة الشرعية وتحسين ظروف معيشة المواطنين وقبل ذلك ومعه في ترتيب المشهد العسكري ورفع جاهزيته بما يمكنه من مواجهة التمرد الحوثي الذي تسبب بهذا الوضع المساوي الذي تعيشه بلادنا.

كما أكد على أن تدفع هذه الخطوات الجديدة الحكومة إلى الوقوف الجاد والمسئول على الوضع الاقتصادي المنهار الذي يجب أن تضع حداً له، باتخاذ التدابير والإجراءات الفورية، لمعالجة تراجع العملة الوطنية والحياة المعيشية، والحلول السريعة لإنقاذ الوضع.

وأعرب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية عن امله أن يلمس المواطن الأثر الفعال لتنفيذ اتفاق الرياض من خلال التدابير العاجلة لإيقاف التدهور الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة لأبناء الشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار وضمان حرية التنقل والنشاط السياسي، واسناد جبهات الجيش الوطني والمقاومة في سبيل استعادة الدولة.

وأكد التحالف الوطني دعمه لتنفيذ الخطوات الهامة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا وصولا إلى التنفيذ الكامل لكل بنود اتفاق الرياض.

وأشاد بالدور الهام ل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي وكافة القوى الوطنية التي ساهمت في انجاح الاتفاق، ويثمن دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية وجهودهم الكبيرة والصبورة لتنفيذ الاتفاق.