الارياني: توحيد الجهود خلف الشرعية طوق نجاة اليمنيين في مواجهة مشروع ايران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الإعلام معمر الارياني ان الشروع في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، جاء تتويجا للجهود التي بذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لراب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



وأوضح ان هذه الجهود الأخوية النبيلة والصداقة امتداد لدور المملكة البناء في اليمن في كل المنعطفات والظروف‏.

وثمن وزير الاعلام عاليا القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية خلال مراحل الأزمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية، والدور الاخوي الصادق للاشقاء في المملكة بمساعدة اليمن وإسناده لتجاوز هذه الازمة، والذي هو محط تقدير وعرفان ورهان كل اليمنيين‏.

ودعا الارياني كافة اليمنيين لطي صفحة الماضي وتوحيد الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، فهي طوق النجاة الوحيد لبلدنا وشعبنا في معركة التصدي للمشروع التوسعي الايراني واستعادة الدولة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.