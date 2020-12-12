الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة يزور مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

زار الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، مقر مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل بالمكلا، بمعية مدير عام إدارة تنمية المرأة بالمحافظة الأستاذة لبنى صالح كلشات.



وخلال الزيارة قدم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة بالغ شكره وتقديره لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وماتقدمه من خدمات جليلة لصالح المرضى.

ودعا الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر قيادة مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان لزيارة محافظة المهرة في القريب العاجل لمناقشة سبل التعاون المشترك لتأسيس وحدة متخصصة لإعطاء الكيماوي في محافظة المهرة للتخفيف عن المرضى أعباء السفر إلى مدينة المكلا أو المناطق الأخرى لأخذ الجرعات الكيماوية .

وقدم الدكتور وليد عبدالله البطاطي المدير التنفيذي للمؤسسة شرح واف عن نشاط وبرامج المؤسسة التوعوية وما تقدمه لصالح مرضى السرطان في محور حضرموت شبوة والمهرة ابتداء من المعاينة والفحوصات اللازمة وانتهاء بالعلاج ومتابعة المريض بشكل مجاني ، مشيراً لهم بأن عدد المرضى المسجلين في المؤسسة من محافظة المهرة قد بلغ 129 حالة.

كما أوضح البطاطي أن المؤسسة تتحمل أعباء مالية كبيرة حيث تعتمد بشكل أساسي على التبرعات والصدقات ودعم فاعلي الخير،وخاصة أن العلاج الكيماوي والبيولوجي باهض الثمن