أمن المهرة يضبط ثلاثة أشخاص متهمين بجريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

تمكنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة المهرة المرابطة في بوابة مستشفي الغيضة المركزي من ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بقتل المواطن (ز. ص. م) من أهالي منطقة برع وذلك بعد دقائق من ارتكاب الجريمة.



يأتي ذلك بفضل اليقضة الأمنية التي يتمتع بها منتسبو قوات الأمن الخاصة دون أن يتمكن الجاني المدعو ا. س. ع. س من الهرب.

وباشرت إدارة البحث الجنائ مهامها مع المشتبهين من خلال جمع الاستدلالات والتحفظ على الجناة بعد المعاينة لمسرح الجريمة وضبط الوسيلة المستخدمة بمتابعة وإشراف مباشر من قبل العميد مفتي سهيل صموده مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة.

ووجه نائب مدير الأمن - مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي رعفيت كلمة شكر لقيادة قوات الامن الخاصة وضباط وأفراد حراسة مستشفي الغيضة المركزي على حسهم الأمني والتعامل مع الحالات الجنائية المشبوهة الواصلة الي المستشفي والابلاغ عنها.

وأوضح أن هذا التحسن الملحوظ الذي تشهده المحافظة في الجانب الأمني يأتي في ظل الدعم والإشراف المباشر من قبل محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، و مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة .

وأشار إلى أن لا تزال الإجراءات جارية لمعرفه أسباب وملابسات الحادثة والتي راح ضحيتها شخص وإصابة ثلاثه آخرون أحدهما إصابته خطيرة