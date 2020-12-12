شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد لاعب في أحد الأندية بمدينة تعز صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استشهد لاعب في أحد الأندية بمدينة تعز صباح اليوم أثناء تدريبات رياضية في أحد الملاعب.

وقال مصدر رياضي وفقا للعربية إن لاعب طليعة تعز السابق الكابتن ناصر الريمي استشهد بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية صباح اليوم على ملعب النادي الأهلي. وأضاف المصدر أن مليشيا الحوثي استهدفت ملعب النادي الأهلي شرق المدينة أثناء ممارسة لاعبين للتمارين. واستهدفت مليشيا الحوثي ملعب أهلي تعز بعد أيام على استهدافها ملعب الشهداء ضمن الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق الرياضة والرياضيين.

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