شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تسقط مسيرة حوثية شمال الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف أسقطت قوات الجيش طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران شمالي محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

وقال مصدر عسكري، اليوم، إن وحدة قتالية تابعة للجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية بجبهة الظهرة في مرتفعات "القذاميل". وأشار المصدر إلى أن "المسيرة" التي تم إسقاطها كانت تحلق فوق مواقع الجيش بمنطقة "القذاميل"

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