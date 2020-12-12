الأمم المتحدة: الحرب في اليمن تدفع البلاد نحو المجاعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أنه يتم تجويع اليمنيين، بسبب حرب تدفع بالبلاد نحو المجاعة.



وقال لوكوك، في فعالية افتراضية نظمتها المملكة المتحدة والسويد، إن "ما يحدث هو نتيجة قرارات اتخذها أصحاب النفوذ في اليمن ودول أخرى"، مشيراً إلى أن هولاء الأشخاص أنفسهم يمكنهم بسهولة اختيار عدم تجويع اليمن.

وتابع أن "الوكالات الإنسانية هذا العام حصلت على نصف التمويل، الذي حصلت عليه العام الماضي، ما تسبب بخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية.

وأكد لوكوك أنه "إذا أردنا تجنب حدوث مجاعة كبيرة في اليمن، فإن الناس بحاجة إلى اتخاذ قرارات مختلفة".