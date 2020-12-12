عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تقتحم عزاء جنوب ذمار وتعتقل عدد من المواطنين

السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365

اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية،"الجمعة" عزاء في مديرية ميفعة عنس، جنوب مدينة ذمار، واعتقلت عشرة مواطنين من المتواجدين في العزاء ونقلوهم إلى جهة مجهولة.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين على متن طقمين بقيادة المشرف الأمني المدعو أبو عبد الملك عادل مطهر، اقتحموا عزاء أقيم في قرية "الحجناء" لأسرة الشهيد "معين محمد محمد قديد"، واعتقلوا عشرة من المعزين بينهم مالك المنزل الذي أقيم فيه العزاء.

واضاف المصدر ان اقتحام المليشيا هذا العزاء، كونه أقيم لأحد القتلى من منتسبي الجيش الوطني من أبناء القرية، والذي قتل أثناء مشاركته في المواجهات مع مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أن أبناء القرية كانوا قد أقاموا هذه المراسيم لمواساة أسرته، الأمر الذي رفضته المليشيات واقدمت على اقتحامه واعتقلوا عدداً من المعزين.