عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحكومة الشرعية توجه بتوحيد الصف الوطني اليمني

السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365

دعت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الجمعة، اليمنيين إلى طي صفحة الماضي وتوحيد الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.



وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن السعودية تبذل جهود اخوية نبيلة وصادقة لراب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي والذي توج باتفاق الرياض .

وأكد أن الشروع في تطبيق آلية تسريع تتفيذ اتفاق الرياض يأتي امتداد لدور المملكة البناء في اليمن في كل المنعطفات والظروف.

وأشاد الوزير الإرياني، بالجهود التي بذلها الرئيس هادي خلال مراحل الأزمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية، والدور الاخوي الصادق للمملكة في مساعدة اليمن وإسناده لتجاوز هذه الازمة، والذي هو محط تقدير وعرفان ورهان كل اليمنيين.

ودعا وزير الإعلام كافة اليمنيين لطي صفحة الماضي وتوحيد الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي، مشيرا إلى أن الشرعية هي طوق النجاة الوحيد لبلدنا وشعبنا في معركة التصدي للمشروع التوسعي الايراني واستعادة الدولة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.