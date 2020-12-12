وسائل اعلام جنوبية تكشف حقيقة الانسحابات في إبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – أبين

قالت مصادر اعلامية جنوبية نقلا عن مصادرها في أبين ان الانسحابات التي وقعت ظهر يوم الجمعة بين فصائل الانتقالي وقوات هادي شكلية.

وبحسب صحيفة عدن الغد فان الطرفين سحبا عدد لايتجاوز 20 جنديا من الطرفين وعلى متن اطقم قليلة ومن مؤخرة القوات.

المصدر اكد ان المواقع المتقدمة للطرفين لاتزال كما هي ولم تشهد أي انسحاب.

وقال المصدر ان هذه الانسحابات لجنود لايشاركون أصلا في المعارك الدائرة في مقدمة القوتين.

وتحاول السعودية الاحتفال بما اسمته بالانجاز الكبير الذي تحقق في محافظة أبين، في حين يؤكد المراقبون أن السعودية والإمارات هما من يقفان وراء اشعال فتنة الاقتتال بين فصائل المرتزقة في الجنوب بغية لفت الأنظار عما تقومان به في محافظتي المهرة وسقطرى.

وسلّطت وسائل اعلام جنوبية الضوء على حجم التباعد الذي يصل حدّ التضادّ التامّ في الرؤى والأهداف بين مليسيات الفار هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وجاء الانسحاب المزعوم غداة إعلان تحالف العدوان عن استيفاء كافة ترتيبات تنفيذ آلية تسريع الاتفاق.

وفي مظهر على انعدام الثقة بين قوات هادي والمجلس الانتقالي ورغبة كل منهما في فرض كلمته بقوة السلاح والحفاظ على مكاسبه على الأرض، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الطرفين في منطقة الشيخ سالم بأبين، حتى صباح الجمعة قبيل الشروع في تنفيذ الترتيبات العسكرية.

وعقب الانسحاب تناقلت أنباء عن قيام حاجز أمني في شقرة، يتبع قائد القوات الخاصة الموالية لهادي في محافظة أبين العوبان بإختطاف ثلاثة مجندين من منتسبي ألوية المنطقة الثانية بالمكلا.

واضافت ان نقطة تابعة للعوبان في شقرة أنزلتهم من النقل العام وقامت بنقلهم الى مكان مجهول.