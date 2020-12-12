خلال الـ 24 ساعة الماضية.. غارات على عدة محافظات وخروقات مستمرة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

اقدمت قوى العدوان على 232 خرقًا في الحديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

واعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط، الجمعة، أن من بين الخروق محاولة تسلل في كيلو16 و 6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجبلية.

وأشار إلى أن الخروق تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و43 خرقًا بقصف مدفعي و158 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان طيران العدوان، واصل امس الجمعة، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا دمارا في الممتلكات .

ففي محافظة صعدة أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي محافظة مارب شن طيران العدوان 4 غارات على مديريتي مدغل ومجزر وغارة على مديرية صرواح.

فيما شن طيران العدوان غارة على الشرفة قبالة نجران.