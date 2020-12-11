العون المباشر تبدأ تنفيذ مشروع مياه القسم الخيري في تريم بحضرموت الوادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

بدأت العون المباشر ـ مكتب اليمن، تنفيذ مشروع مياه القسم الخيري في منطقة القسم مديرية تريم بمحافظة حضرموت ، الذي سيوفر مياه الشرب لـ (15000) مستفيد.

وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن، معالي العسعوسي، إن الحصول على مياه الشرب النظيفة أمر بالغ الأهمية في بلد يوجد به (17.8) مليون نسمة ممن هم في حاجة ماسة إلى المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي .

ووفقاً للأمم المتحدة لا يزال اليمن واحد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، ولا يرتبط سوى ثلث السكان البالغ عددهم (30) مليون نسمة، بشبكات أنابيب المياه.

وأكدت العسعوسي أن العون المباشر تواصل تنفيذ تدخلاتها في جميع أنحاء اليمن لتمنح الأهالي فرصة الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب، تحقيقاً للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بما يضمن حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وبأسعار مقبولة بحلول عام 2030 .

وأشارت إلى أن سكان منطقة القسم المستهدفة يعانون من أجل تأمين ما يكفيهم من المياه حيث يعتمدون في كثير من الأحيان على مياه الآبار الضحلة غير الصالحة للشرب.

وأوضحت أهمية هذا المشروع في تخفيف معاناة السكان وتوفير احتياجاتهم من المياه الآمنة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

فيما قال مسؤول مشاريع المياه والإنشاء بمكتب العون المباشر المهندس أحمد وهاب، أن العمل في مشروع مياه القسم الخيري، يستمر ثلاثة أشهر ويتضمن تنفيذ خزان سعة (400) متر مكعب، وتوريد وتركيب شبكة أنابيب بولي ايثيلين مختلفة الأقطار لخطوط الضخ والإسالة والشبكة الفرعية.

وأوضح أن المشروع ينفذ بتمويل من سقيا ماء حملة ليلة 29 رمضان 2020 م متابعي Q8ping وبالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي وفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والسلطة المحلية في حضرموت الوادي.

ودعت العسعوسي إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بقطاع المياه، لضمان الحصول على المياه المأمونة التي تساعد الأشقاء في اليمن على البقاء على قيد الحياة.