شكرا لبحثكم عن خبر باسندوة تنتقد الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة المتوقع اعلانها خلال ساعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت الناشطة السياسية وسام باسندوه سبب تعثر تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقا لاتفاق الرياض.

وقالت باسندوه في تغريدة على موقع "تويتر": خوفه بالموت يرضى بالحمى،، هذا واقع تشكيل الحكومة بعد ان ادخلونا في نفق ان الحكومة قد لاترى النور والتعثرات في تنفيذ الشق الامني والعسكري الخ.

وأضافت: حتى لاننظر في تشكيلة الحكومة ومدى التزامها بمعايير المحاصصة والتكنوقراط والتمثيل النسوي رفاهية ولماذا دمجت وزارات والغيت اخرى وغيرها.

وتابعت باسندوه في تغريدة أخرى: اي تساؤل او اعتراض على تشكيلة الحكومة الان او البحث فيها وفي معاييرها،، يجعل منك مخرب ومعادي او زعلان لاسباب شخصية!!.

وأردفت: ماعليك الا ان تنضم الان لجوقة المطبلين لهذا الانجاز وفقط،،اساليب متعددة للضغط وللقمع ودفعك للصمت،، ولن نصمت.