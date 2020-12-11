محافظ لحج يجدد تحذيره من التحركات الاستعمارية بالسواحل الشرقية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



اعتبر محافظ لحج أحمد حمود جريب، التحركات البريطانية والأمريكية الأخيرة في سواحل اليمن الشرقية مؤامرة دولية مكشوفة.

وأشار المحافظ جريب في تصريح لوكالة (سبأ) إلى أن تلك التحركات البحرية تكشف مخطط القوى الاستعمارية الجديدة في المحافظات الجنوبية.

واتهم ما تسمى بحكومة الفار هادي، بتوفير الغطاء لدول الاحتلال للتدخل العسكري بالمحافظات الجنوبية وتنفيذ أجندة استعمارية.

وأكد أن صمت حكومة الفار هادي على انتهاك السيادة الوطنية من قبل دول تحالف العدوان وقوى الاستكبار، يدل على أن تلك التحركات الاستعمارية الأمريكية والبريطانية جاءت بضوء أخضر منها وبتسهيل من أدوات أمريكا وإسرائيل “السعودية والإمارات”.

ودعا محافظ لحج، أحرار المحافظات الجنوبية إلى الوقوف صفاً واحد لمواجهة المخططات الاستعمارية التي تنفذ عبر السعودية والإمارات وحكومة المرتزقة والعمل على إفشال كافة المؤامرات التي تستهدف المحافظات الجنوبية.