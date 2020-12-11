بعد إعلان التوافق حول تشكيلة الحكومة.. تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والانتقالي في أبين

تجددت الاشتباكات المسلحة، بين القوات الحكومية وميلشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين، (جنوب اليمن)، بعد ساعات من إعلان التحالف توافق المكونات السياسية الموقعة على "اتفاق الرياض" لتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.



وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الحكومية في أبين، أمين حسين، إن "قوات الانتقالي المدعوم إماراتيا، حاولت التقدم في جبهة الشيخ سالم" بالمحافظة"، بحسب تصريح صحفي لوكالة "الاناضول".



وأضاف أنها "استغلت حالة الهدوء وانتظار تنفيذ آلية الشق العسكري، التي أعلن التحالف عنها اليوم (الخميس) في الرياض"، وأوضح: "تم التصدي لتقدم قوات الانتقالي وإجبارها على العودة إلى مواقعها".



يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، توافق المكونات السياسية اليمنية الموقعة على "اتفاق الرياض"، بشأن تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا، خلال أسبوع، ووصول قوة عسكرية سعودية إلى أبين، لتنفيذ الشق العسكري منه.