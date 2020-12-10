وزارة الصحة تنفذ مسح مصلي لكوفيد 19 في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان، ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الأولية، المسح المصلي لكوفيد 19 في العاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في اليمن، وبمشاركة فريق بحثي أكاديمي من أساتذة جامعتي عدن وحضرموت وبخبرات مخبرية ذو كفاءة عالية بهدف قياس مستوى الاجسام المضادة الناتجة عن عدوى فيروس الكورونا المستجد.



واوضح بلاغ صحفي صادر عن الوزارة، وفقا ل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن الوزارة تنفذ هذا المسح بمنهجية علمية مستندة الى بروتوكول المسح المصلي المجتمعي للأجسام المضادة للكوفيد-19 والذي ينفذ في عدد من الدول .. مشيراً إلى أن هذا المسح المصلي يكتسب أهمية علمية وصحية كونه أول دراسة تحدد مستوى التعرض السابق لفيروس الكورونا بمختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين وتعطي صورة وبائية واضحة للطيف الواسع للعدوى والمرض مما يساعد على وضع خطط المواجهة والوقاية بالدليل العلمي .

وأهاب البلاغ بكل المواطنين عدم الانجرار وراء التأويلات غير العلمية بان اليمن امتلكت مناعة القطيع من هذه الجائحة التي يشهد العالم موجتها الثانية .. داعياً وسائل الاعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر عبر وسائلها المختلفة لما يسببه ذلك من بلبلة وذعر لا داعي لهما في هذا التوقيت الحرج من انتشار هذا الوباء العالمي في اليمن .