توزيع مستحقات 50 يتيما من المكفولين لدى مؤسسة اليتيم بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظ المهرة، مختار بن عويض، اليوم، توزيع مستحقات 50 يتيما، لدى مؤسسة اليتيم التنموية، مقدمة من المنظمة العالمية للإغاثة والتنمية.



واكد بن عويض، على أهمية المشروع في تخفيف معاناة الايتام في المحافظة..مشيرا الى حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه المشاريع الإنسانية .

فيما أوضح مدير المؤسسة بالمهرة، عبدالله قويزان، إن توزيع الكفالات يشمل الربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020.