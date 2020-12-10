اختتام حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي نفذتها ميديا ساك للتنمية والاعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومركز المرأة للدراسات والتدريب بجامعة حضرموت بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وبالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.



وتخللت الحملة، عدد من الفعاليات والأنشطة في مديريات المكلا وغيل باوزير وبروم ميفع تمثلت باضاءة المباني البارزة في حضرموت باللون البرتقالي وإقامة محاضرات توعوية بطرق الحماية بالقانون ومعرض تشكيلي جرى فيه عرض لوحات تحاكي واقع المرأة في اليمن والانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها الى جانب فلاشات توعوية تم بثها على قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي اختتام الفعالية، أكد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، ان العنف ضد المرأة يعد من انتهاكات حقوق الانسان انتشاراً وتدميراً للمجتمعات..داعياً منظمات المجتمع المدني الى تفعيل الشراكة مع السلطة المحلية لبذل جهود أكبر من أجل إعطاء المرأة كامل حقوقها.

وتخلل الحفل الذي حضره مديرا مكتبي الثقافة والسياحة ماهر بن صالح والدكتور وجدي باوزير تكريم الخمسة الفائزين بالمعرض التشكيلي والجهات التي ساهمت في إنجاح الحملة.