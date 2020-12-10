وزير الدفاع يتفقد الوحدات المرابطة في المنطقة السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بالدور البطولي لأبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في مختلف المواقع والميادين لمواجهة مشاريع التمرد والارهاب على طريق التحرر والكفاح الوطني.. مشيرا إلى أن تلك التضحيات ستظل محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة.



وقال الوزير المقدشي خلال تفقده، اليوم، أبطال الجيش والمقاومة في المنطقة العسكرية السابعة" إن المعركة اليوم هي معركة اليمنيين والعرب لدحر المشروع الإيراني وأذرعه التدميرية والتصدي للأطماع والمخططات الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة"..مُعبّراً عن الفخر والاعتزاز بالمعنويات العالية والجهوزية القتالية للأبطال المُقاتلين الذين يدفنون أحلام وأوهام الإمامة والاستعمار.

واطّلع وزير الدفاع، على سير العمليات القتالية والتقى بقيادة المنطقة السابعة وعددا من قادة الالوية والوحدات..ناقلاً لهم تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..مؤكداً أن القيادة تولي القوات المسلحة والعمليات الميدانية اهتماماً كبيراً تقديراً للبطولات والانتصارات والثبات الأسطوري الذي يرسمه الأبطال لاعلاء راية الوطن واعادة الاعتبار للهوية والثوابت الوطنية.

وحيّا الفريق المقدشي مواقف رجال المقاومة الشعبية وأحرار القبائل في مأرب والجوف والبيضاء وسائر المحافظات التي تقف في وجه المليشيا وتصطف تحت لواء الدولة والشرعية.

وقال وزير الدفاع "لقد قطعنا على أنفسنا عهداً بالمُضي على درب الأحرار الأوائل، وسنبذل الغالي والرخيص في سبيل استعادة الدولة والجمهورية وبناء الدولة الاتحادية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي حتى تحقيق كامل الأهداف والتطلعات السامية ورفع المعاناة والويلات عن شعبنا اليمني التي فرضتها المليشيا الحوثية التي باعت نفسها للشيطان الإيراني".

وثمّن الفريق المقدشي، جهود الأشقاء في التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني واسناد القوات المسلحة اليمنية، ووقفتهم العروبية في التصدي للمشروع الإيراني الحوثي المتربص بالأمن القومي العربي.