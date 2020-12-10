شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تشارك في أعمال النسخة الـ 13 لمنتدى بالي للديمقراطية باندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك سفير اليمن لدى اندونيسيا الدكتور، عبدالغني نصر الشميري، اليوم الخميس، في اعمال منتدى بالي للديمقراطية في نسخته الـ ١٣ الذي عقد بحضور محدود على مستوى السفراء بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 وحضور إفتراضي واسع.



وعقدت حلال المنتدى الذي أقيم تحت عنوان "دور الدول وصناع السياسات أثناء جائحة كورونا" ثلاث جلسات حوارية ركزت في مجملها حول دور الديمقراطية في التغلب على الوباء العالمي وكيفية الحفاظ عليها في ظل جائحة كورونا وأهمية الحفاظ على القيم والمعايير الديمقراطية في مرحلة ما بعد الوباء .

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