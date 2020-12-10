ابطال الجيش واللجان يشنون هجوم على مواقع الجيش السعودي والسوداني في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان

نفذ ابطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي والسوداني في جبل جحفان وتبة الدفاع في جيزان.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد أظهرت تعرض ثكنات ومواقع العدو لقصف مدفعي مكثف ألحق خسائر مادية وبشرية في صفوفه.

ووثقت المشاهد تعرض جنود الجيش السعودي والسوداني لعمليات قنص مسددة ضاعفت من خسائرهم.

وأوضحت المشاهد تمكن المجاهدين من اقتحام مواقع العدو وفرار العدو منها، مبينةً إحراق المجاهدين لمتارس العدو وقتل وإصابة أعداد من قواته.

ونفذت العملية مسارين واستمرت لساعتين قبل أن يعود المجاهدين لمواقعهم بسلام بعد التنكيل بالعدو.