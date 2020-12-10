بسبب تعليقات على فيسبوك.. جامعة خاصة بصنعاء تفصل طالبين

أقدمت إدارة جامعة أزال في العاصمة اليمنية صنعاء على فصل طالبين بسبب انتقادهم لإقامة لإحدى الفعاليات في الجامعة.



وأصدرت إدارة الجامعة، قرار يقضي بفصل طالبين في المستوى الثاني هم: "بشار نذير على مهيوب، وتميم مسعود على احمد السوادي"، على خلفية تعليقات لهما على الفيسبوك انتقادا فيها إقامة فعالية باذخة في الجامعة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه ميليشيا الحوثي إجراءات تعسفية على طلاب وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتهم تحت مسميات عديدة والتي من أبرزها منع الاختلاط وغيرها من المسميات الحوثية.



ويشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت قد أحكمت سيطرتها على عدد من الجامعات الخاصة وقامت بتغير إدارتها واستبدالها بموالين لها بالإضافة إلى استخدام الحارس القضائي للسيطرة على الجامعة والتي من ضمنها جامعة أزال.