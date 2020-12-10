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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تنتزع 1630 لغماً حوثياً خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" في اليمن، انتزاع 1630 لغماً خلال الأسبوع الأول من ديسمبر(كانون الأول) الجاري.
وقال مشروع "مسام" في بيان له، إن الألغام عبارة عن 15 لغماً مضاداً للأفراد، و187 لغماً مضاداً للدبابات و1422 ذخيرة غير متفجرة و6 عبوات ناسفة، وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع منتصف 2018، حتى الآن 203 آلاف لغم وعبوة ناسفة.
ويقول المشروع إن جماعة الحوثي زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.
ويواصل فريق "مسام" العمل حالياً في محافظة شبوة شرقي اليمن، بمناطق جبلية شديدة الوعورة ممتلئة بالألغام والعبوات الناسفة.
و"مسام" مشروع إنساني أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة في يونيو(حزيران) 2018.
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