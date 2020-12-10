محافظ حضرموت يزور الوحدات الأمنية والعسكرية في الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، على أولوية الملف الأمني لحفظ الأمن والاستقرار في الوادي والصحراء.



جاء ذلك خلال زيارته، مع وكيلا المحافظة عصام الكثيري، والعميد صالح لحمدي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس اليوم، لإدارة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء، وقيادة المنطقة العسكرية الأولى بسيئون.

ولفت المحافظ الى اهتمام السلطة المحلية بإدارة الأمن بالوادي، وتقديم الدعم اللازم في سبيل رفع الإمكانيات وتعزيزها لحفظ الأمن في مديريات الوادي والصحراء، مشدد على الاهتمام بالتدريب والتأهيل، وتقييم الضباط والجنود.

الى ذلك وجه المحافظ السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالبدء في إعداد الدراسات الفنية اللازمة لمشروع مدينة تريم الحديث أعلى هضبة كتبة، وإدراج جميع الخدمات فيه، كما وجه باعتماد انشاء مستشفى متكامل يلبي متطلبات المديرية.

وأكد محافظ حضرموت لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مديرية تريم حظيت باهتمام كبير من قيادة السلطة وسيتواصل الاهتمام بها كغيرها من مديريات المحافظة، بوصفها منارة العلم والعلماء.

كما تفقد المحافظ البحسني، موقع المساحة المخصصة لإقامة مطار سيئون الدولي الجديد أعلى هضبة عقبة كتبة، واطلع على مكونات ومتطلبات مشروع انشاء مطار جديد، مؤكداً أن قيادة السلطة ستضع هذا المشروع ضمن أولويات اهتماماتها، وستعمل على تجهيز الدراسات للبدء في تنفيذ المشروع الحيوي.

وزار محافظ حضرموت ، اتحاد نساء اليمن بوادي وصحراء حضرموت للإطلاع على سير العمل والنشاط النسوي بالاتحاد.

كما افتتح معرض كتاب وقهوة والموروث التراثي الشعبي الحضرمي، الذي يأتي بالشراكة مع مؤسسة بسمة حضرموت للتنمية وبالتعاون مع كليتي البنات والمجتمع.