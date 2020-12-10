وزارة الشؤون الاجتماعية تحتفي باختتام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، باختتام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع كتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت شعار "السلامة والكرامة من أجل واقع أفضل".



وأكد مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غازي عبدالله، أهمية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وهدفه في رفع الوعي المجتمعي حول المشكلات التي تواجه المرأة حول العالم .. مؤكدا التزام الحكومة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف، من خلال وضع دليل الاجراءات المشتركة لحمايتهن ومواصلة جهود اتخاذ التدابير الفعالة لحماية النساء من كل أنواع العنف.

من جانبه سلط ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان نيستور أوموهانجي عبر تسجيل مرئي، الضوء على الشجاعة والصمود والدور الإيجابي للمرأة اليمنية وسط الحرب المستمرة منذ ست سنوات .. مضيفا أن الصندوق دعم العام الحالي ما يقارب مليون امراة بخدمات الحماية والصحة والمساعدات القانونية والدعم النفسي والتمكين الاقتصادي وفرص العيش.

تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والمسرحية هدفت في مجملها إلى التوعية بأهمية القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.