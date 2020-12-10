هادي يتسلم اوراق اعتماد السفيرين الكوري والفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، أوراق اعتماد كلاً من سفير جمهورية كوريا تايول كواك، وجمهورية فرنسا جان ماري سافا.



وعقب تسلم أوراق الاعتماد، التقى الرئيس بالسفيرين المعتمدين لدى بلادنا كلاً على حده.. مرحباً بهما وموجهاً بتذليل مهامهما لما من شأنه تفعيل وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

واشار فخامة الرئيس، الى علاقات بلادنا بكل من جمهورية كوريا وجمهورية فرنسا الصديقتين المبنية على التعاون المشترك والتنسيق في مختلف المواقف التي تهم الجميع وتخدم التعاون والسلام والاستقرار.. مثمناً مجالات الدعم المقدمة لليمن في إطار الجوانب الانسانية والاحتياجات الخدمية الاساسية.. مشيداً بمواقف بلدانهما لدعم جهود السلام في اليمن الذي نتطلع اليه وننشده وقدمنا في سبيله التنازلات والتضحيات الجسيمة لمصلحة الشعب اليمني وحقن الدماء وارساء السلام العادل والمستدام وليس السلام المرحلي الذي لا يلبي الطموح او يستوعب قضايا الوطن.

كما ثمن رئيس الجمهورية، دعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيته الدستورية وكذلك جهود الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم والمساند لليمن في كل المواقف والظروف.

واكد فخامة الرئيس، حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض والتسريع في آلية تنفيذه على ارض الواقع وتشكيل الحكومة وتوحيد الجهود وصولاً الى تحقيق الهدف المنشود في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وقطع دابر المشروع الايراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.. مثمناً في هذا الصدد جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ورعايتهم لاستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع اتفاق الرياض والذي يهدف الى حقن الدماء وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب ويعزز مكانة الحكومة وايفائها بالتزاماتها وواجباتها تجاه تحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن.

وحمل رئيس الجمهورية، السفيرين نقل تحياته لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والكوري الجنوبي مون جاي إن.

من جانبهما، عبر السفيرين الكوري والفرنسي عن سرورهما بالاستقبال واللقاء.. ناقلين تحيات رئيسا بلديهما الى فخامة الرئيس.. معبرين عن تطلعهما بتعزيز آفاق التعاون والشراكة مع اليمن وتعزيز جوانب الدعم والمساعدات التنموية والانسانية والصحية في إطار التعاون الثنائي او عبر المنظمات الدولية.. مثمنين جهود فخامة الرئيس نحو ارساء وتحقيق معالم السلام لمصلحة الشعب اليمني.

حضر تسليم أوراق الاعتماد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ووزير الخارجية محمد الحضرمي، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.