شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع اكثر من 35 طناً من السلال الغذائية لنازحي صعدة في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 35 طناً و524 كيلو غراماً من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب.



وذكر المركز ان السلال الغذائية استفاد منها 1,992 فردًا..مشيراً الى ان ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني.

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