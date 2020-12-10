شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. حافظ معياد يقترح تشكيل لجنة برئاسة علي محسن الأحمر لانقاذ الريال اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقد حذرنا مرارا من مغبة ما يحدث في السوق من تراجع لأسعار الصرف ومن انهيار خطير للعملة وما سيتبعه من آضرار بالغة بمعيشة المواطن ، وقدمنا عده مقترحات وابدينا استعدادنا للوقوف معا في مواجهة هذه الكارثة ومازلنا مستعدين ، ولكن ومع ذلك لم تجد تحذيراتنا ومقترحاتنا اذنا صاغية ، وبالتالي حدثت هذه الكارثة والانهيار غير المسبوق مما يحتم على جميع القوى الوطنية سرعة الوقوف بحزم في مواجهة الكارثة والتصدي لها ، ونقترح على فخامة الأخ رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا تضم كلا من نائب الرئيس ورؤساء مجالس النواب والشورى والحكومة ومدير مكتب الرئيس ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وذلك لمتابعة وضع العملة الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لوقف تدهور قيمتها ومعالجة مكامن الخلل وأسبابه، والله من وراء القصد. من صفحته بالفيس بوك

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