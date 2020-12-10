شكرا لقرائتكم خبر عن عارية تماما كيوم ولدتها أمها.. الفنانة ياسمين صبري تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد (صور صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - تستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري في نشر صورأثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية تماما اثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت في احدها في حمام السباحة، وأمامها البحر.

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كتبت ياسمين صبري تعقيبا على الصورة لتصف ما تشعر به بـ”السعادة”.

على جانب آخر، تعاقدت ياسمين صبري على مسلسلها لرمضان 2020 “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل.