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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يلتقي مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء ويثمن جهودهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمدينة سيئون، مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، ورئيس مصلحة شؤون القبائل بالوادي والصحراء الشيخ خالد محمد الكثيري.
واستعرض اللقاء القضايا التي تهم المحافظة في مختلف المجالات، واستمع المحافظ الى ملاحظات اعضاء المرجعية، الذين أكدوا مساندتهم للمحافظ الذي استطاع تجنيب المحافظة الكثير من الفتن.
وأعرب المحافظ البحسني عن سعادته بالالتقاء بقيادة المرجعية، مستعرضاً نتائج زيارته بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمعنيين في الحكومة، واضعاً إياهم أمام الوضع الحالي وجملة المشاريع المنفذة في المحافظة.
ودعا المحافظ إلى وحدة الصف وتلاحم جميع أبناء المحافظة لدعم جهود التنمية والاستقرار، مثمناً جهود المرجعية في مساندة مساعي تحقيق الأمن والاستقرار.
وقال إن لحمة الجسد والكلمة مهم في هذه المرحلة، لتجاوز كل الصعوبات، ولظهور حضرموت بمظهر مشرف ونموذجي.
واشاد المحافظ بإدارة قيادة السلطة المحلية لملف التنمية في الوادي، مؤكدا واحدية الفكر والرؤى والتوجه بين قيادات السلطة المحلية بالمحافظة.
هذا وكرمت قيادة المرجعية، الاخ المحافظ لدوره في التنمية ووحدة صف ابناء حضرموت.
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