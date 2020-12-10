الثروة السمكية تدين منع العدوان للصيادين من مزوالة اعمالهم

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أدانت وزارة الثروة السمكية جرائم العدوان الامريكي السعودي الإماراتي بحق الصيادين في ساحل أبين وما يمارسه ضدهم من اعتداءات ومنع من الاصطياد.
وأكدت الوزارة في بيان أن إصرار العدوان على منع الصيادين من ممارسة مهنتهم وكسب قوت يومهم يأتي ضمن المخططات الدنيئة التي ينفذها لتركيع وإخضاع الشعب اليمني.
وطالب البيان المنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لإيقاف جرائم العدوان وانتهاكاته بحق أبناء الشعب اليمني وممارساته التعسفية ضد الصيادين في كافة السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد، وما سيحل بهم من كارثة جراء استمرار حرمانهم من مصدر رزقهم.
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