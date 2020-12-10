ناشط سياسي جنوبي يتحدث حول أهداف اتفاق الرياض واهميته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

الشحات غريب

كشف الكاتب والناشط السياسي الجنوبي شهاب أحمد الحامد بأن إتفاق الرياض فرصة للتوصل إلى توافق بين طرفي النزاع في الجنوب الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف الحامد في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" بأن إتفاق الرياض صمم لفرض التهدئة في الجنوب على خلفية أحداث اغسطس العام الماضي، ولتوحيد الجهود صوب صنعاء حيث يقيم الحوثي.

وأشار بأن كل التحديات التي تقف عائقا في طريق تنفيذ الاتفاق إما لحماية مصالح ذاتية لقوى متنفذة في الشرعية لا تتحقق مصالحها إلا باستمرار الحرب على النحو الذي نرى، او خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة فيما يشبه الحرب بالوكالة ضد التحالف والسعودية تحديداً.

يذكر أن اتفاق الرياض وقع بين الحكومة الشرعية اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي وكان من أهداف الاتفاق هو إنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة والمجلس الانتقالي.