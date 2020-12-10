شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاح عملية تبادل للأسرى بين الحكومة والحوثيين في محافظة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أجرت القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين، أمس الأربعاء، عملية تبادل للأسرى في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وكالة “شينخوا” الصينية نقلت عن مصدر حكومي محلي قوله “أفرجت القوات الموالية للحكومة عن نحو 15 من أعضاء جماعة الحوثي، مقابل 15 جندياً موالياً للحكومة”. ووفق المصدر فإن زعماء قبائل رئيسيون أنجحوا الصفقة بين الطرفين. يشار إلى أن الوسطاء القبليين المحليين في اليمن نجحوا أكثر من مرة في استكمال تبادل الأسرى بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق مختلفة من البلا

كانت هذه تفاصيل خبر نجاح عملية تبادل للأسرى بين الحكومة والحوثيين في محافظة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.