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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

الخليج 365 ـ خاص

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

 فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

 

 

الوحدة                        ريال يمني                   دولار أمريكي الذهب عيار 24          57557 ريالًا                     59.38$

 

 

 

الذهب عيار 22          52760ريالًا                      54.43$

 

 

 

الذهب عيار 21         50363ريالاً                       51.96$ الذهب عيار 18        43168 ريالاً                       44.54$

 

 

 

أوقية الذهب          1689986ريالاً                    1846.96$

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