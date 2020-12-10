شكرا لبحثكم عن خبر افشال عملية ارهابية لميليشيا الحوثي في الضالع (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات المشتركة ، مساء الاربعاء ، من افشال محاولة زراعة الغام وعبوات على خط التماس بجبهات غربي محافظة الضالع.

وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من كسر مجاميع حوثية حاولت التسلل نحو مواقع تتمركز فيها وحداتهم في قطاع الثوخب، شمال شرقي مديرية الحُشا.

وذكر المصدر ان العناصر المتسللة حاولت زرع الغام وعبوات ناسفة على حدود جبهات التماس في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى، تحت غطاء ناري كثيف،انتهى بإفشالها من قبل وحداتهم.

ورجح المصدر سقوط خسائر بشرية بين اوساط المتسللين الحوثيين قبل ان يلوذوا بالفرار.