شكرا لبحثكم عن خبر بعد عودتهم من الجبهة .. شاهد بالصور كيف غدر حوثيين بزميلهم وقاموا بتصفيته بدم بارد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان شاب مجند من قبل ميليشيا الحوثي لقي مصرعه غدرا على يد اثنين من زملائه المجندين بعد عودتهم من احد جبهات القتال .

وقال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" ان المجند عبدالحكيم العوسجي من بلاد الروس بمحافظة صنعاء قتل غدرا من قبل اثنين من زملائه من رداع محافظة البيضاء وجميعهم من المجندين في ميليشيا الحوثي .

وأضاف المصدر ان الجريمة وقعت عند عودتهم من احد جبهات القتال وعند اقترابهم من قرية القتيل العوسجي انزلوه من السيارة التي كانوا يستقلونها وقاموا بتصفيته واطلاق النار عليه وردوه قتيلا .

واكد المصدر انه لا يوجد سبب لجريمة القتل غدرا الا التصفية الجسدية التي أصبحت منهج الحوثيين للعائدين من الجبهات , وانه لم يحصل بين الضحية والقتلة اي عراك وان الضحية خرج من السيارة ضاحكا ظنا منه ان زملائه يمازحونه حتى اشهروا في وجهه سلاحهم وافرغوا على جسده الرصاص الحي ليلقى مصرعه في الحال .